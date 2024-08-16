Южнокорейский лейбл The Black Label анонсировал новый герлз-бэнд MEOVV

Лейбл запустил соцсети коллектива и показал анимированный логотип MEOVV с лапой черно-белой кошки. Также на YouTube появился вертикальный тизер, в котором на крыше дома сидят пять черных кошек. Возможно, это намек на то, что в команде будет пять девушек.