Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южнокорейский лейбл The Black Label анонсировал новый герлз-бэнд MEOVV

Компания из Южной Кореи The Black Label объявила о скором дебюте своей первой женской K-pop-группы MEOVV.

Источник: Звук

Компания из Южной Кореи The Black Label объявила о скором дебюте своей первой женской K-pop-группы MEOVV.

Лейбл запустил соцсети коллектива и показал анимированный логотип MEOVV с лапой черно-белой кошки. Также на YouTube появился вертикальный тизер, в котором на крыше дома сидят пять черных кошек. Возможно, это намек на то, что в команде будет пять девушек.

The Black Label в 2015 году основал продюсер из YG Entertainment Тедди Пак, работавший с герлз-бэндом BLACKPINK. На лейбле записывается одна из участниц группы, Розэ.

Ранее Дженхен из NCT 127 дебютировал сольно с композицией Dandelion & Roses.