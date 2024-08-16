Южнокорейский лейбл The Black Label анонсировал новый герлз-бэнд MEOVV

Компания из Южной Кореи The Black Label объявила о скором дебюте своей первой женской K-pop-группы MEOVV.
Лейбл запустил соцсети коллектива и показал анимированный логотип MEOVV с лапой черно-белой кошки. Также на YouTube появился вертикальный тизер, в котором на крыше дома сидят пять черных кошек. Возможно, это намек на то, что в команде будет пять девушек.
The Black Label в 2015 году основал продюсер из YG Entertainment Тедди Пак, работавший с герлз-бэндом BLACKPINK. На лейбле записывается одна из участниц группы, Розэ.
Ранее Дженхен из NCT 127 дебютировал сольно с композицией Dandelion & Roses.