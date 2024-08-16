Что происходит в «Ростове» и «Оренбурге» перед матчем пятого тура РПЛ

В субботу, 17 августа, ФК «Ростов» сыграет в пятом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча пройдет на домашнем стадионе «желто-синих» — «Ростов Арена». Рассказываем, что произошло в каждом клубе перед матчем.
КАК КОМАНДЫ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН 2023/2024.
Надо сказать, что в сезоне 2023/2024 команды сыграли вничью в Оренбурге, а в Ростове «желто-синие» одержали победу. В общей сложности ростовчане завершили на седьмой строчке рейтинга команд, а оренбуржцы — на 12-м. Тогда «Оренбург» успел десять раз сыграть вничью, семь раз победить и 13 раз потерпеть поражение. «Ростов» же 13 раз оказался лидером на футбольном поле, 11 раз проиграл и семь матчей окончились ничьей.
По сути, команды идут на одном уровне по турнирной таблице нынешнего сезона с одним количеством очков — по пять у каждого клуба. Во время последней личной встречи в прошлом сезоне победа была за подопечными Валерия Карпина. Весь вопрос в том — смогут ли они остаться в этом же статусе. Добавим, что в команде Давида Деограсии как минимум на полгода из-за травмы колена выбыл ключевой полузащитник Габриэль Флорентин.
Напомним, за всю историю противостояния команды провели 12 личных встреч: пять побед — за «Ростовом», четыре — у «Оренбурга» и три ничейных результата. При этом за 12 игр больше мячей в ворота соперника забил «Оренбург». Но последние шесть игр «желто-синие» не уступали: трижды одержали победы и трижды сыграли вничью.
КАК «РОСТОВ» И «ОРЕНБУРГ» НАЧАЛИ СЕЗОН 2024/2025.
«Ростов» на сегодня расположился в начале нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги: занимает девятую строчку из 16-ти. Напомним, в первом туре РПЛ «желто-синие» принимали дома ЦСКА и сыграли вничью — 0:0, на выезде в Самаре обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:3. В третьем туре отправились в Санкт-Петербург, где потерпели разгромное поражение от «Зенита» — 5:0. В четвертом снова ничья на домашнем стадионе — 1:1 — теперь уже с «Рубином». В Кубке России дончане потерпели поражение от «Локомотива» — 1:0, а потом обыграли «Химки — 3:1».
«Оренбург» тем временем в конце первой половины турнирной таблицы, то есть на строчку выше «Ростова» и занимает восьмое место. В первой встрече тура 2024−2025 оренбуржцы обыграли московский «Спартак» со счетом 2:0. Во втором встреча с «Ахматом» завершилась ничьей — 0:0. В третьем туре команда, как и «Ростов», получила пять обидных голов в свои ворота, но уже от ЦСКА, но ответила москвичам хотя бы одним мячом — 5:1. А в четвертом, принимая дома «Акрон», не смогли одолеть гостей из Тольятти — 0:0. В Кубке России у команды два поражения: от клуба «Химки» и московского «Локомотива».
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РОСТОВ» — «ОРЕНБУРГ» 17 АВГУСТА 2024.
«Ростов» называют фаворитом игры, но и от гостей ждут достойного отпора. В целом же игры начала сезона обеим командам давались очень непросто. Букмекеры рассчитывают на то, что голы забьют футболисты каждого клуба.
Напоминаем, начало матча — в 19.30.