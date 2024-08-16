Что происходит в «Ростове» и «Оренбурге» перед матчем пятого тура РПЛ

«Оренбург» тем временем в конце первой половины турнирной таблицы, то есть на строчку выше «Ростова» и занимает восьмое место. В первой встрече тура 2024−2025 оренбуржцы обыграли московский «Спартак» со счетом 2:0. Во втором встреча с «Ахматом» завершилась ничьей — 0:0. В третьем туре команда, как и «Ростов», получила пять обидных голов в свои ворота, но уже от ЦСКА, но ответила москвичам хотя бы одним мячом — 5:1. А в четвертом, принимая дома «Акрон», не смогли одолеть гостей из Тольятти — 0:0. В Кубке России у команды два поражения: от клуба «Химки» и московского «Локомотива».