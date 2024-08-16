СК Белоруссии начал заочное производство против стендап-комика Комиссаренко

Слава Комиссаренко родился в 1985 году в Минске. В 2003-м поступил в Белорусский государственный экономический университет на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций. В университете Комиссаренко познакомился с Дмитрием Невзоровым, вместе с которым создал дуэт «Совесть». Поначалу они выступали на студенческой сцене, но уже в 2008-м дебютировали в программе «Смех без правил» на ТНТ. Со временем дуэт стал появляться и в других российских юмористических шоу.