Погода в Ростове-на-Дону в выходные 17 — 18 августа: жара до +35 градусов вернется в донскую столицу

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 17 — 18 августа постепенно возвращается к привычной для юга России августовской жаре. Ночью будет заметно холодать, а вот днем столбики термометров будут уверенно переползать за +30 градусов. Чего точно ждать от этих выходных, узнали в Ростгидрометцентре и публикуем подробный прогноз для донской столицы и всего региона.
В Ростове-на-Дону в субботу, 17 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-западного и северного направления со скоростью 5 — 10 метров в секунду. В ночь с пятницы на субботу ожидается температура на уровне +14 — +15 градусов, а днем воздух прогреется до +29 — +31.
В воскресенье, 18 августа, осадков ждать тоже не придется, на небе время от времени будут появляться облака. Прохожие почувствуют небольшой ветерок: его скорость, как и днем ранее, составит 5 — 10 метров в секунду, а направление развернется на восточную четверть. Ночью пригодится легкая куртка: на улице будет +15 — +17 градусов, а днем ждем жары — до +31 — +33.
Кстати, в понедельник, станет еще жарче: ночью +16 — +18, а днем +33 — +35 градусов.
Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.
В Ростовской области на выходных также прогнозируют переменную облачность без осадков. В субботу северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +11 — +16, а по северу и западу региона — до +6, днем же воздух прогреется до +27 — +32 градусов. В воскресенье ветер развернется на восточную четверть, но сохранит свою скорость до 5 — 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +13 — +18 градусов, местами упадет до +8, а днем +29 — +34.
Как и в Ростове, в донском регионе, в понедельник жара будет только нарастать. В ночь на 19 августа ждем +15 — +20 градусов, местами похолодает до +10, а днем +31 — +36 градусов.
Кроме того, в регионе в северо-восточных, а местами в юго-восточных и южных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В центральных, местами северо-западных, южных, юго-восточных районах и Приазовье уровень пожароопасности высокий — четвертого класса.