Погода в Ростове-на-Дону в выходные 17 — 18 августа: жара до +35 градусов вернется в донскую столицу

В Ростовской области на выходных также прогнозируют переменную облачность без осадков. В субботу северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +11 — +16, а по северу и западу региона — до +6, днем же воздух прогреется до +27 — +32 градусов. В воскресенье ветер развернется на восточную четверть, но сохранит свою скорость до 5 — 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +13 — +18 градусов, местами упадет до +8, а днем +29 — +34.