Питер Хук раскритиковал песни, написанные с помощью искусственного интеллекта

Бывший басист New Order и Joy Division Питер Хук считает, что песни, написанные с помощью технологий, нельзя сравнивать с музыкой таких исполнителей, как Дэвид Боуи.
Питер Хук высказался категорически против использования технологий для создания произведений искусства во время выступления на подкасте XS Noize.
Когда смотришь на человека, который пишет песни так же хорошо, как Дэвид Боуи, то поражаешься… Этот парень был гением… Писать песни — это искусство, которому нельзя научить. И искусственный интеллект тому доказательство.
Также он намекнул, что музыка, написанная с помощью технологий, оскорбительна для тех музыкантов, кто оттачивал свое мастерство годами.
В настоящее время Питер Хук играет в своей группе Peter Hook & The Light. В конце месяца они продолжат свое масштабное мировое турне.