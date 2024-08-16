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В Ростове медики помогли иностранцу, получившему ожоги

В Ростове полиция начала проверку после сообщений об иностранце с травмами и без документов.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после получения иностранным гражданином травм. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, на одной из улиц донской столицы очевидцы обнаружили иностранного гражданина с ожогами. Они вызвали экстренные службы. Парня госпитализировали в больницу.

— Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства получения иностранным гражданином травм, — говорится в сообщении.

Также проводится проверка по вопросам миграции, проводятся мероприятия, направленные на восстановление документов мужчины.