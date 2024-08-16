В Ростове-на-Дону с 4 августа разыскивают пропавшего мужчину

Эдуарда Досалиева последний раз видели 4 августа. Родные и близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.