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В Ростове-на-Дону с 4 августа разыскивают пропавшего мужчину

Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего ростовчанина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал 46-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Эдуарда Досалиева последний раз видели 4 августа. Родные и близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшего — около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, черные волосы и темно-карие глаза. Он был одет в черную футболку, синие шорты и черную бейсболку.