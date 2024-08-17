Август соревнуется с июлем: В выходные придётся сидеть дома — в Молдове опять аномальная жара

Как мы уже сообщали, в Молдове объявлен оранжевый код, связанный с высокими температурами. Он будет действовать с 17 — по 21 августа. В указанный период волна теплого воздуха продолжит усиливаться.
В Кишинёве днём от 35 градусов тепла, ночью — около 20 градусов. Вероятность дождя — низкая. Малооблачно. Средняя скорость ветра — 15 км/час, максимальные порывы — 32 км/ч.
В последующие сутки станет ещё горячее.
На юге Молдовы в субботу, 17 августа днём 37−38 градусов со знаком плюс, ночью около 22. Переменная облачность.
На севере республики 32−33 градуса тепла, ночью — около 18−19. Переменная облачность.
Пора ехать на север…