В день матча ФК «Ростов» — «Оренбург» пустят дополнительные автобусы

В день домашнего матча ФК «Ростов» с «Оренбургом» пустят дополнительные автобусы. Во время матча «Ростов» — «Оренбург» пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в городской администрации.
Речь идет о маршрутах № 8, 49, 65А, 75. На них болельщики смогут приехать к стадиону, выйдя на конечной остановке «Аллея “Ростов Арена”.
Начало игры в 19:30, поэтому с 18:00 продлят транспорт, выполняющий маршруты № 1, 1А, 35, 42, 58, 78, 83. До 22:30 эти автобусы будут приезжать к ТРК «Мегамаг».
А маршрут № 39, наоборот, укоротят. Пассажиры не смогут уехать на Левобережье после остановки «Аллея “Ростов Арена”.