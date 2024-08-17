Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿

«Мне кажется, проект достаточно удачный. Наши люди хотят действительно знать, с чем сегодня сталкиваются наши ребята на передовой. Это современная техника, но нам есть что противопоставить. И несмотря на все заявления, что эта техника неубиваемая, мы видим, что она точно также поражается. И Министерство обороны, наши вооруженные силы, ребята на передовой находят варианты, как эту технику остановить», — поделился мнением Якушев.