Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿

Организаторами выставки трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа» являются Центральный военный округ, партия «Единая Россия», полпредство и регионы Уральского федерального округа. Она уже побывала в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. В Тюмени она работает с 5 по 17 августа. На очереди — Югра и Ямал.
«У Центрального военного округа есть планы дальше отправить выставку в Сибирский федеральный округ. Если организационно субъекты округа готовы будут принять технику, переместить, разместить и все это организовать, то она переместится сейчас в Сибирский федеральный округ. Если вдруг пойдут какие-то отказы, то выставка из Тюмени поедет в Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщил Якушев.
Полпред отметил, что помимо 14 трофеев, к выставке каждый регион добавляет свои экспозиции, различные активности. В Тюмени она дополнена современной техникой и вооружением, представленными Тюменским высшим военно-инженерным училищем, павильоном «Молодой Гвардии» и «Единой России» с интерактивами, в том числе по тактической медицине, и так далее. Интерес во всех регионах к выставке повышенный, посещаемость очень высокая.
«Мне кажется, проект достаточно удачный. Наши люди хотят действительно знать, с чем сегодня сталкиваются наши ребята на передовой. Это современная техника, но нам есть что противопоставить. И несмотря на все заявления, что эта техника неубиваемая, мы видим, что она точно также поражается. И Министерство обороны, наши вооруженные силы, ребята на передовой находят варианты, как эту технику остановить», — поделился мнением Якушев.