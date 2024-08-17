Малиновое варенье: помогает при простуде, но злоупотреблять им не стоит

«Ягоды малины обладают полезными свойствами благодаря содержанию в них витаминов С, Е, А, РР, группы В, таких микроэлементов как цинк, железо, медь, марганец и многих других активных веществ».
Он отметил, что употребление малины полезно для укрепления иммунитета, ягода также помогает восстанавливать силы. А благодаря содержанию салициловой кислоты, малиновое варенье усиливает потоотделение и помогает снизить температуру.
Малиновое варенье добавляют в питье, а при простуде оно должно быть обильным. Помогают также и листья малины, которые можно заваривать.
Домашнее лучше покупного
В то же время специалист отметил, что не стоит злоупотреблять малиновым вареньем.
«Любое варенье, в том числе малиновое, — это все же десерт, который содержит много сахара, и употреблять его нужно дозировано».
В качестве альтернативы специалист предложил использовать замороженные или сушеные ягоды.
Как уточнил медик, лучше всего, конечно использовать домашнее варенье, без консервантов и различных добавок, какие могут быть у покупного. В случае же если вы решили купить варенье в магазине, то специалист рекомендует обращать внимание на состав, варенье должно быть без красителей и других добавок, которые могут вызвать аллергию.