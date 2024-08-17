Малиновое варенье: помогает при простуде, но злоупотреблять им не стоит

Как уточнил медик, лучше всего, конечно использовать домашнее варенье, без консервантов и различных добавок, какие могут быть у покупного. В случае же если вы решили купить варенье в магазине, то специалист рекомендует обращать внимание на состав, варенье должно быть без красителей и других добавок, которые могут вызвать аллергию.