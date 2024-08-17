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Малиновое варенье: помогает при простуде, но злоупотреблять им не стоит

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Малина обладает полезными свойствами, благодаря богатому содержанию в ягодах витаминов, однако злоупотреблять ей не стоит, об этом рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Источник: Sputnik.by

«Ягоды малины обладают полезными свойствами благодаря содержанию в них витаминов С, Е, А, РР, группы В, таких микроэлементов как цинк, железо, медь, марганец и многих других активных веществ».

цитирует слова Тяжельникова РИА Новости.

Он отметил, что употребление малины полезно для укрепления иммунитета, ягода также помогает восстанавливать силы. А благодаря содержанию салициловой кислоты, малиновое варенье усиливает потоотделение и помогает снизить температуру.

Малиновое варенье добавляют в питье, а при простуде оно должно быть обильным. Помогают также и листья малины, которые можно заваривать.

Домашнее лучше покупного

В то же время специалист отметил, что не стоит злоупотреблять малиновым вареньем.

«Любое варенье, в том числе малиновое, — это все же десерт, который содержит много сахара, и употреблять его нужно дозировано».

сказал Тяжельников.

В качестве альтернативы специалист предложил использовать замороженные или сушеные ягоды.

Как уточнил медик, лучше всего, конечно использовать домашнее варенье, без консервантов и различных добавок, какие могут быть у покупного. В случае же если вы решили купить варенье в магазине, то специалист рекомендует обращать внимание на состав, варенье должно быть без красителей и других добавок, которые могут вызвать аллергию.

здоровье