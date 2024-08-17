Низкая зарплата и переработки — причины развития аритмии

В ходе исследования ученые заметили, что сотрудники, которые перерабатывают на 83%, подвержены риску развития мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто не подвергает себя сверхнагрузкам. При этом те, кто работал по ненормированному графику и получал низкую зарплату, на 97% подвержены риску развития патологии.