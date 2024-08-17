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Низкая зарплата и переработки — причины развития аритмии

Стресс, вызванный переработкой и низкими зарплатами, повышает риск развития ишемической болезни сердца, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В течение 18 лет ученые наблюдали за 5926 офисными работниками. Ранее никто из них не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. К концу исследования они выявили 186 случаев мерцательной аритмии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

В ходе исследования ученые заметили, что сотрудники, которые перерабатывают на 83%, подвержены риску развития мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто не подвергает себя сверхнагрузкам. При этом те, кто работал по ненормированному графику и получал низкую зарплату, на 97% подвержены риску развития патологии.

здоровье