В столице на три дня ограничат движение по кольцу «Астана Жулдызы»

По данным городского акимата, движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно схеме.
Укладка верхнего слоя с 17 по 18 августа:
пр. Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы»;пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца.
С 18 по 19 августа:
- пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца;
- от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца (со стороны г. Косшы).
«Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города».