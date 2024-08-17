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В столице на три дня ограничат движение по кольцу «Астана Жулдызы»

В Астане с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено из-за проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным городского акимата, движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно схеме.

Укладка верхнего слоя с 17 по 18 августа:

пр. Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы»;пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца.

С 18 по 19 августа:

  • пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца;
  • от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца (со стороны г. Косшы).

«Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города».

говорится в сообщении.