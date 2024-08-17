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Какой сегодня день: 17 августа

Этот день является 230-м в григорианском календаре. До конца года остается 136 дней.

Знаете ли вы, что 17 августа родился русский поэт Антон Дельвиг? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 17 августа

В 1903 году американский журналист Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

В 1928 году в Москве был открыт стадион «Динамо».

Кто родился 17 августа

Поэт Антон Дельвиг (1798−1831).

Шахматист Михаил Ботвинник (1911−1995).

Актер Олег Табаков (1935−2018).

Певец Муслим Магомаев (1942−2008).

Актер Роберт Де Ниро (1943).

Актер Шон Пенн (1960).

Певица Наталья Ветлицкая (1964).

Певица Лариса Черникова (1974).

Певица Тарья Турунен (1977).

17 августа в православном календаре

В этот день православные чтут память семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина. Продолжается Успенский пост.

Именины

17 августа именины у Алексея, Андрея, Дарьи, Дениса, Дмитрия, Евдокии, Ивана, Ирины, Ии, Константина, Кузьмы, Максимилиана, Михаила, Семена.