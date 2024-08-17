Какой сегодня день: 17 августа

Знаете ли вы, что 17 августа родился русский поэт Антон Дельвиг? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 17 августа
В 1903 году американский журналист Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
В 1928 году в Москве был открыт стадион «Динамо».
Кто родился 17 августа
Поэт Антон Дельвиг (1798−1831).
Шахматист Михаил Ботвинник (1911−1995).
Актер Олег Табаков (1935−2018).
Певец Муслим Магомаев (1942−2008).
Актер Роберт Де Ниро (1943).
Актер Шон Пенн (1960).
Певица Наталья Ветлицкая (1964).
Певица Лариса Черникова (1974).
Певица Тарья Турунен (1977).
17 августа в православном календаре
В этот день православные чтут память семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина. Продолжается Успенский пост.
Именины
17 августа именины у Алексея, Андрея, Дарьи, Дениса, Дмитрия, Евдокии, Ивана, Ирины, Ии, Константина, Кузьмы, Максимилиана, Михаила, Семена.