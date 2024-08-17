Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Малиновки 17 августа на Сеногнойку

Православная церковь 17 августа вспоминает святую Евдокию. В народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Так, с названной даты принято собирать малину. Однако есть еще одно название — Сеногнойка. Оно появилось по причине заготовки сена.
Что нельзя делать 17 августа
Не следует надевать черную одежду. Предки верили, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется брать деньги взаймы. Считается, что их сложно будет вернуть. Кроме того, под запретом ссоры с пожилыми людьми. Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя ходить на свидания 17 августа.
Что можно делать 17 августа
По традиции, в указанный день собирают урожай поздней малины и огурцов. Кроме того, 17 августа принято убирать сено, так как начинается период постоянных дождей.
Согласно приметам, теплый и солнечный день говорит о том, что в ноябре не будет снега и морозов. Пасмурная погода и дождь предвещают большое количество снега в ноябре.