Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Малиновки 17 августа на Сеногнойку

Не следует надевать черную одежду. Предки верили, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется брать деньги взаймы. Считается, что их сложно будет вернуть. Кроме того, под запретом ссоры с пожилыми людьми. Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя ходить на свидания 17 августа.