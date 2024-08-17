Истории дома с универсамом «Центральный» в Минске: квартиры стоят $150 тысяч, след художника Сутина, творение архитектора Парусникова

После революции в 1920—1930-х в этом доме будут работать и магазины, и кафе, и столовая, и даже акушерский кабинет. А после войны центр Минска приобрел совершенно иной вид, а там, где была Захарьевская, был построен проспект в стиле неоклассицизма. Застройкой руководили архитекторы Михаил Парусников и Михаил Барщ. Творения Парусникова находятся в самом начале проспекта, среди них и два дома-близнеца, ведь здание по проспекту под номером 22 словно отражение дома номер 23.