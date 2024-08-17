Истории дома с универсамом «Центральный» в Минске: квартиры стоят $150 тысяч, след художника Сутина, творение архитектора Парусникова

На минском доме по проспекту Независимости, 23 вы не найдете мемориальных досок, но он сам как памятник — символ неоклассической послевоенной архитектуры белорусской столицы. Без этого дома невозможно представить центр Минска.
Величественная пятиэтажка из 1950-х нескольким поколениям минчан известна прежде всего как дом с универсамом «Центральный». Местом, где у длинной стойки за бокалом какого-нибудь напитка или чашкой чая могли оказаться рядом как представители бомонда, так и простые работяги или студенты. Впрочем, как и сейчас.
А невидимая ниточка истории связывает их с теми, кто еще до революции восхищенно говорил о кондитерской, находившейся на этом месте: здесь такие запахи, что у «юнцов блестят глаза». И неважно, от чего именно.
В доме, который относится к категории «центрее не придумаешь», есть супермаркет, несколько кафе и вход в метро, а в соседних домах — концертный зал, театр, универмаг… Этот ряд еще можно дополнять и дополнять всеми благами столицы, в том числе и кипящим котлом центра с вечно оживленной трассой под окнами.
Стоимость квартир здесь соответствует расположению на карте. Периодически в продаже появляются квартиры разной стоимости и площади. Так, трехкомнатная квартира площадью почти 74,8 квадратных метров (жилая — 49,4, кухня — 10,4) на четвертом этаже стоит 469 922 белорусских рубля (около 149 тысяч долларов по курсу Нацбанка Беларуси на 17 августа). На площадке — две квартиры.
Еще одна «трешка» площадью 73 квадратных метра (жилая — 45, кухня — 8,5) предлагается за 435 751 белорусский рубль (около 138 тысяч долларов).
До революции здесь проходила центральная улица губернского Минска — Захарьевская, которая в основном состояла из двухэтажных домов. В них размещались гостиницы, магазины, кафе, парикмахерские и прочие необходимые минчанам заведения. Но дом на углу Захарьевской и Петропавловской особенным образом вошел в историю.
Это сейчас угол проспекта Независимости, 23 и улицы Энгельса, 8. На месте, где сделан вход в метро, находился дом, который принадлежал Францу Венгржецкому. На первом этаже — кондитерская, та самая, про которую писали, что от ее запахов у юнцов блестят глаза. А на втором этаже — квартиры, которые сдавали в аренду.
Кондитерская пленяла запахами с 1860-х, и в рекламе начала XX века Венгржецкий подчеркивал, что ей уже полвека. Приглашал за тортами, мороженным, кремами и прочими лакомствами.
В этом доме квартировал знаменитый фотограф Моисеей Наппельбаум, о жизни и творчестве которого можно прочитать здесь подробнее.
Второй этаж — квартира, на третьем, в мезонине, — ателье с копией Венеры Милосской и плюшевыми диванами. На Наппельбаумов тогда работали четыре фотографа и две служанки.
До революции Наппельбаум, пока не перебрался в столицу империи, делал за рубль портреты всем желающим в Минске, а после — стал первым мастером советской России. Он снял весь иконостас советских вождей: тут и Сталин, и Дзержинский, и, конечно, канонический портрет Ленина, один из двух, разрешенных к тиражированию в СССР.
Так вот к Наппельбауму в 1907 году ретушером родственники устроили самого Хаима Сутина. Тогда он, конечно, был не знаменитым художником, а бедным юношей, которому надо было на что-то жить. Параллельно Хаим учился рисовать в студии у знаменитого Якова Крюгера, студия которого находилась в этом же доме. Не исключено, что и у Сутина от запахов кондитерской блестели глаза.
Пройдут годы и он нарисует «Маленького кондитера», который на аукционе Christie’s в 2013-м уйдет с молотка за 18 миллионов долларов (подробнее о Сутине). И это, конечно, не самая дорогая его картина, но самая близкая к дому с «Центральным».
Дом сдали в 1955 году.
После революции в 1920—1930-х в этом доме будут работать и магазины, и кафе, и столовая, и даже акушерский кабинет. А после войны центр Минска приобрел совершенно иной вид, а там, где была Захарьевская, был построен проспект в стиле неоклассицизма. Застройкой руководили архитекторы Михаил Парусников и Михаил Барщ. Творения Парусникова находятся в самом начале проспекта, среди них и два дома-близнеца, ведь здание по проспекту под номером 22 словно отражение дома номер 23.
129-квартирный жилой дом работников Минской ТЭЦ-2 был сдан в 1955 году. На первом этаже тогда расположился магазин № 13 Ленинского райпищеторга.
Учитывая, что по соседству находилась Центральная площадь, где проходили все парады и демонстрации, трудящиеся в праздники особо ценили возможность зайти в магазин с кафетерием.
Пристройка большого торгового зала на втором этаже, до которого нужно подняться пару маршей по ступенькам, появилась к 1977 году.
Магазин, как могли старались сделать образцовым и по ассортименту, и по оборудованию. Тогда он получил название универсам «Центральный».
Архитектор Парусников окончил духовное училище, но стал зодчим.
Шедевры Парусникова украшают начала проспекта Независимости, это не только жилые дома, но и, например, здание Нацбанка.
Михаил Павлович Парусников родился в 1893 году. Он был сыном московского священнослужителя, потому не удивительно, что пошел по линии отца, окончив Заиконоспасское духовное училище.
Но ему была интересна архитектура и с 1913-го он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а в советской России продолжил обучение в Высших художественно-технических мастерских.
Парусников был учеником Ивана Жолтовского — одного из основоположников советского неоклассицизма, родившегося в белорусском Пинске. Здесь мы писали о его судьбе.
После войны Парусников с коллегами из Ленинграда и Москвы приехал в Минск, чтобы фактически построить новый город. По проектам Михаила Павловича или под его руководством строились здания на проспекте от улицы Свердлова до Центральной (ныне Октябрьской площади).
В 1950 году Парусникову присвоили звание академика АН БССР и звание действительного члена Академии архитектуры СССР. В 1949 году он был награжден Орденом Ленина, в 1963-м — орденом Трудового Красного Знамени.
В 1968 году Михаил Парусников и другие архитекторы послевоенного Минска удостоились Государственной премия БССР.
Михаил Парусников прожил 74 года и умер в Москве в 1968 году. Похоронен зодчий на Новодевичьем кладбище.