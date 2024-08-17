Тайны озёр Молдовы: Как из-за денег сливали водоемы, убивая историю страны — и только аисты по привычке до сих пор ненадолго прилетают на пустыри

Прошло много времени. А аисты прилетали каждый год на своё озеро, которого они, увы, не находили. Потом стал прилетать только один аист. Наверное, потерял свою подругу (или друга) навсегда. Но упорно прилетал, как бы скорбя о счастливых светлых годах. Он кружил одиноко над колючим кустарником как бы выискивая хоть какую-то живительную лужицу воды, но не находил её. Кружил долго, иногда до позднего вечера. А может, он надеялся увидеть вдруг где-то внизу свою верную подругу? Я видел его в последний раз несколько лет назад. Больше он не прилетал. Кто знает, что с ним случилось. А вот что случилось с нами, люди?