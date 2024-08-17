Родители все деньги тратят на подготовку к школе, на заготовки и мясо ничего не остается: Центральный рынок в Кишиневе опустел, продавцы опять недовольны

— Все к школе готовятся, — объясняет один из продавцов. — Самое плохое время за весь год — это с середины августа и до конца сентября. Люди готовят детей к школе, в начале сентября у них денег уже нет, ждут зарплаты. Кто сейчас даст нам деньги за наши фрукты-овощи? Мало кто. Поэтому сентябрь — самый плохой месяц! И так каждый год, а я торгую здесь уже тридцать лет…