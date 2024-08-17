Родители все деньги тратят на подготовку к школе, на заготовки и мясо ничего не остается: Центральный рынок в Кишиневе опустел, продавцы опять недовольны

Опять на нас свалилась несносная жара, давно за плюс 35, а традицию нарушать нельзя, поэтому я вновь отправился на Центральный рынок, дабы узнать, почем сегодня самые популярные в августе фрукты-овощи.
Немного подешевели бахчевые. Арбуз стоит 3 лея за кило, дыня — 10. Шампиньоны продают за 35 и 50 леев за килограмм.
В молочном павильоне продавцы скучают. Цены здесь тоже немного подскочили. Полуторалитровая бутылка молока стоит 35 леев, кефир в такой же емкости отдают по 30. Овечья брынза стоит 140 леев за килограмм, коровья — 100. Десяток домашних яиц стоит 40 леев. Интересно, что магазинные яйца тоже вздорожали — от 27 до 40 леев в зависимости от размера.
— Яйца везде подорожали, — разводят руками продавцы. — И покупателей мало… Кто-то держит пост, кто-то уехал на море, а остальные собирают детям на школу, а у кого совсем денег нет.
Творог стоит 90 леев за кило, сметана — 70, сливочное масло (домашнее) — 200 леев/кг, литр сметаны — 75 леев.
Растительное масло пока не подорожало, несмотря на все слухи о грядущем увеличении цен. Так же и стоит, как обычно — 23−25 леев за литр. Живой карп вам обойдется в 74,90 или 78,90 лея за килограмм. Сом стоит 85 леев за кило, толстолобик — 50 (на ценнике написано, что рыба выловлена в Днестре), раки — 350 леев.
В овощном павильоне — шум и гам. Нектарин стоит 10 леев за кило. сливы — 10−12, яблоки — 10 леев, виноград — 10−20 леев, кукуруза — 6 леев за початок, абрикосы — 20, малина — 75 леев.
Картошка стоит 10−16 леев за килограмм, морковка — 10−12, лук репчатый — 7−10 леев, перцы — 16−20, помидоры — 12−25 леев, огурцы — от 12 до 25 леев. А «родничок» нынче стоит бешеных денег — 40 и даже 60 леев за кило, представляете?!
— Нет огурцов, а «родничка» — тем более, — бурчит продавец. — Жара все спалила…
Кабачки продают за 20 леев за кило, «синие» — по 12, чеснок — по 50−60 леев, капусту — по 20.
— Народу, вроде, много, а все продавцы стоят! — жалуется продавщица помидоров. — Ждем, когда люди вернутся с морей…
— Все к школе готовятся, — объясняет один из продавцов. — Самое плохое время за весь год — это с середины августа и до конца сентября. Люди готовят детей к школе, в начале сентября у них денег уже нет, ждут зарплаты. Кто сейчас даст нам деньги за наши фрукты-овощи? Мало кто. Поэтому сентябрь — самый плохой месяц! И так каждый год, а я торгую здесь уже тридцать лет…