В Кызылорде школьники полгода заставляли одноклассницу заниматься проституцией

Она также отметила, что с марта неоднократно обращалась в школу, но там ей говорили, что девочка просто находится у подруги, и ее мама в курсе этого. После этого матери Аиды стали угрожать, что если она напишет заявление, то ее лишат родительских прав. Когда в школе получить помощь мама девушки не смогла, она обратилась в ювенальную полицию. Однако правоохранители также начали угрожать ей тем, что ребенка поместят в специнтернат, а ее — лишат родительских прав.