Журналисты итальянской государственной телерадиокомпании Rai исказили факты в ходе освещения ситуации в Курской области, которая подверглась нападению Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, эксперты ознакомились с этими репортажами и убедились в том, что фактология в них была не просто передернута, а переписана, поставлена с ног на голову.
«То есть черное называлось белым, а белое называлось черным», — подчеркнула Захарова.
Ранее стало известно, что посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ и выразили протест в связи с проникновением репортеров Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ. По мнению дипломатов, их действия подпадают под положения Уголовного кодекса РФ.
Напомним, 6 августа подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области, российские военные дали им уверенный отпор. В ходе вылазки потери противника в личном составе превысили 2,8 тысячи человек, помимо этого, они лишились 41 танка, 40 БТР, 23 БМП и более 200 бронемашин.
В настоящее время зачистка территории от украинских сил продолжается.