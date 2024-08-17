Александр Ярошенко, корреспондент «РГ»: Как я Россию узнавал в Китае

Среди прихожан была Тамара Николаевна Федорова, в девичестве Селигеева, мы с ней оказались земляки. Тамара Николаевна родилась в Благовещенске. Ее отец Николай Яковлевич Селигеев был начальником Амурского водного бассейна. Получал большое жалование. В разломном 1917 году их семья ночью убегала из родного города, по льду Амура в соседний китайский город Хэйхэ. Их спас матрос, который с большим уважением относился к Николаю Яковлевичу. Парень прибежал вечером бледный, взволнованный, со словами: «Ревсовет принял решение, вас ночью будут расстреливать…».