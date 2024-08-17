Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 19 по 25 августа

Рублю грозит ослабление из-за повышенного спроса на валюту, напряженность на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, связанные с геополитикой негативные настроения на фондовом рынке скоро могут стихнуть. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.
Рубль
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:
"Мы полагаем, что на предстоящей неделе курс рубля может умеренно ослабнуть. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,9−12,4 ₽ за юань, 88−92 ₽ за долл., 97−101 ₽ за евро.
На минувшей неделе появился повышенный спрос на валюту, который может быть связан с обострением геополитической ситуации, ухудшением ситуации с платежами с дружественными странами вследствие санкций, закупками импортёров, сезоном летних отпусков.
В то же время в конце месяца рубль, вероятно, получит поддержку от налогового периода — до 28 августа экспортёры обязаны уплатить основные налоги и будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.
Также в пользу рубля выступают профицит торгового баланса, снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,3 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла на 0,17 процентного пункта, до 17,28%. Мы полагаем, что ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки. Мы ждём повышения ключевой ставки осенью ещё на 200 базисных пунктов, до 20%".
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
"Мировые цены на нефть остаются в рамках нейтральной динамики на фоне противоречивости факторов, воздействующих на котировки.
Поддержку оказывает сохранение напряженного геополитического фона на Ближнем Востоке. Кроме того, доллар заметно сдал позиции после публикации данных по инфляции в США за июль. Впрочем, за неделю срочный рынок снизил вероятность понижения размера базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании Федрезерва с 51% до 28%.
Ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА в целом оказали сдержанное влияние. В документе ОПЕК говорилось о первом с начала года снижении прогнозного роста спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс. баррелей в сутки, до 104,3 млн баррелей в сутки. В отчете МЭА говорилось о заметном росте предложения в июле (на 230 тыс. баррелей в сутки) за счет некоторых стран их ОПЕК+.
Отраслевая статистика в США говорила не в пользу роста котировок. Хотя коммерческие запасы нефти за неделю выросли меньше ожиданий, рост запасов нефтепродуктов существенно превысил прогнозы, отражая слабость конечного спроса.
Краткосрочная перспектива нефтяного рынка выглядит нейтральной, уровень 80 долл. за баррель Brent отражает баланс рисков снижения мирового спроса и напряженных геополитических условий".
Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:
"Индекс Мосбиржи отработал уходящую неделю по сути в ноль — после неудачной попытки закрепиться выше 2900 пунктов бенчмарк откатился к уровням, с которых начинал торговую пятидневку. Поддержку акциям оказал импульс ослабления рубля, нефть боролась за ценовые рубежи выше 80 долл. за баррель Brent, внешние рынки торговались позитивно. Основным сдерживающим фактором выступила острая геополитика. На будущей неделе развитие событий в приграничье с Украиной сохранится в фокусе внимания, однако эмоции должны постепенно сглаживаться.
Рубль в ближайшее время может получить поддержку от приближения налогового периода, улучшение позиций нацвалюты может снижать интерес к акциям экспортеров. Драйвером для новой попытки выхода в зону 2900−3000 пунктов может выступить рост цен на газ и нефть. Признаки движения к деэскалации по линии Иран-Израиль чередуются с жесткими взаимными заявлениями, и пока неопределенность высока. Военная «премия» в ценах на нефть может расти и уменьшаться в зависимости от новостного фона.
Ключевым событием на международном уровне будет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул 22−24 августа, заявления в ходе конференции центральных банков нередко приводят к заметным движениям на финансовых рынках. Из важных публикаций и статданных, способных повлиять на общерыночный сентимент, отметим данные по темпам роста потребительских цен в еврозоне (вторник), протоколы последнего заседания ФРС (среда) и предварительные индексы деловой активности PMI за август по еврозоне и США (четверг).