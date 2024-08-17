Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 19 по 25 августа

Рубль в ближайшее время может получить поддержку от приближения налогового периода, улучшение позиций нацвалюты может снижать интерес к акциям экспортеров. Драйвером для новой попытки выхода в зону 2900−3000 пунктов может выступить рост цен на газ и нефть. Признаки движения к деэскалации по линии Иран-Израиль чередуются с жесткими взаимными заявлениями, и пока неопределенность высока. Военная «премия» в ценах на нефть может расти и уменьшаться в зависимости от новостного фона.