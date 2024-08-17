В Приморье полностью восстановили электроснабжение

«Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6.58 (23.58 мск пятницы) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме», — сообщил собеседник агентства.



По его словам, поэтапные включения «производились по команде системного оператора и были необходимы для соблюдения режимов работы электрооборудования во избежание его повреждения». «Весь оперативный персонал находился на своих рабочих местах. Работа по подключению потребителей началась незамедлительно, сразу после восстановления связи энергосистемы Приморья с энергосистемой Дальнего Востока», — добавил он.