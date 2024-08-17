Стало известно, когда вода поступит к жителям Владивостока в центре и в районе Чуркина

После аварийного отключения всего Приморья во Владивостоке на водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение восстановилось только 17 августа в 5 утра. Специалисты Примводоканала запустили заполнение системы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского водоканала.
Ориентировочно вода поступит в районы Некрасовская и Чуркин к 12.00. Сейчас специалисты проверяют линии на наличие воздуха и сбрасывают его. Большая часть адресов уже обеспечены холодным водоснабжением.
Напомним, 16 августа произошло аварийное отключение электроэнергии практически во всем Приморье. Люди остались без света, воды, связи, встал электротранспорт, не работали светофоры, закрылись многие магазины, на некоторых работающих заправках скопились дикие очереди.
Как поясняли специалисты Приморского водоканала, в связи с технологическим нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС «Сибирской генерирующей компании», были обесточены водные насосные станции, которые качают воду на адреса Владивостока и пригорода.
«С возобновлением энергоснабжения будут запущены насосные станции в разных районах. С начала подачи воды требуется 4−6 часов на заполнение системы, чтобы вода дошла до каждого дома», — уточняли в компании.
Многим потребителям воду вернули еще вечером 16 августа, но части домов Владивостока до сих пор не восстановили водоснабжение.