Стало известно, когда вода поступит к жителям Владивостока в центре и в районе Чуркина

После аварийного отключения всего Приморья во Владивостоке на водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение восстановилось только 17 августа в 5 утра. Специалисты Примводоканала запустили заполнение системы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского водоканала.