Холодная погода ожидает южноуральцев в выходные

В субботу, 17 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 12.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 августа, у Антона, Евдокии, Ивана, Константина и Максимилиана.
Между прочим, 17 августа 2024 года отмечают день Авдотьи Малиновки. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать деньги взаймы. Дело в том, что потом их сложно будет отдать. В связи с этим решение финансовых вопросов лучше отложить на другой день.