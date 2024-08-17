Холодная погода ожидает южноуральцев в выходные

Между прочим, 17 августа 2024 года отмечают день Авдотьи Малиновки. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать деньги взаймы. Дело в том, что потом их сложно будет отдать. В связи с этим решение финансовых вопросов лучше отложить на другой день.