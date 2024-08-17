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Холодная погода ожидает южноуральцев в выходные

В субботу, 17 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Олбани: +22° 5 м/с 78% 754 мм рт. ст. +17°

В субботу, 17 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 17 августа, у Антона, Евдокии, Ивана, Константина и Максимилиана.

Между прочим, 17 августа 2024 года отмечают день Авдотьи Малиновки. Согласно народным приметам, сегодня нельзя брать деньги взаймы. Дело в том, что потом их сложно будет отдать. В связи с этим решение финансовых вопросов лучше отложить на другой день.