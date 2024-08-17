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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края появится первый мурал

Источник: Российская газета

В Хабаровском крае в Чегдомыне появится первый мурал. Он будет посвящен шахтерам.

Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, открытие мурала запланировано на 24 августа, когда отмечается профессиональный праздник шахтеров.

«Конечно, первая работа в столице нашего района, известного художника Василия Куклева, будет посвящена шахтерскому труду, ведь именно благодаря угледобывающему предприятию появился наш поселок. Спасибо Фонду Андрея Мельниченко за воплощение современного искусства», — написал Алексей Маслов в своем telegram-канале.

Монументальный рисунок появится на фасаде дома № 44 на улице Центральной.