В Верхнебуреинском районе Хабаровского края появится первый мурал

В Хабаровском крае в Чегдомыне появится первый мурал. Он будет посвящен шахтерам.
Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, открытие мурала запланировано на 24 августа, когда отмечается профессиональный праздник шахтеров.
«Конечно, первая работа в столице нашего района, известного художника Василия Куклева, будет посвящена шахтерскому труду, ведь именно благодаря угледобывающему предприятию появился наш поселок. Спасибо Фонду Андрея Мельниченко за воплощение современного искусства», — написал Алексей Маслов в своем telegram-канале.
Монументальный рисунок появится на фасаде дома № 44 на улице Центральной.