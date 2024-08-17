В Верхнебуреинском районе Хабаровского края появится первый мурал

«Конечно, первая работа в столице нашего района, известного художника Василия Куклева, будет посвящена шахтерскому труду, ведь именно благодаря угледобывающему предприятию появился наш поселок. Спасибо Фонду Андрея Мельниченко за воплощение современного искусства», — написал Алексей Маслов в своем telegram-канале.