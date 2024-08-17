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Приметы на день Авдотьи Малиновки: что нельзя делать 17 августа 2024 года

В субботу, 17 августа, вспоминают святую Евдокию.

В субботу, 17 августа, вспоминают святую Евдокию. А в народном календаре праздник получил название Авдотья Малиновка или Огуречница.

Что можно делать 17 августа:

  • к этому времени в лесах поспевала дикая малина, поэтому часто детей отправляли собирать ягоду. Плоды ели в свежем виде, а также варили из них варенье, пекли пирожки;
  • также в старину существовала традиция ходить в гости, гостей угощали выпечкой с малиной;
  • в это же время подходила к концу пора сбора огурцов (отсюда еще одно название праздника — Огуречница);

Что нельзя делать 17 августа:

  • заниматься торговлей и решать финансовые вопросы;
  • ссориться и спорить, особенно с пожилыми;
  • давать чужим людям комнатные растения;
  • носить одежду темных цветов;

Народные приметы:

  • жаркий, но влажный день — к долгим дождям;
  • домашние животные часто нюхают воздух — к осадкам;
  • днем солнце светит — к мягкой зиме.