Приметы на день Авдотьи Малиновки: что нельзя делать 17 августа 2024 года

В субботу, 17 августа, вспоминают святую Евдокию. А в народном календаре праздник получил название Авдотья Малиновка или Огуречница.
Что можно делать 17 августа:
- к этому времени в лесах поспевала дикая малина, поэтому часто детей отправляли собирать ягоду. Плоды ели в свежем виде, а также варили из них варенье, пекли пирожки;
- также в старину существовала традиция ходить в гости, гостей угощали выпечкой с малиной;
- в это же время подходила к концу пора сбора огурцов (отсюда еще одно название праздника — Огуречница);
Что нельзя делать 17 августа:
- заниматься торговлей и решать финансовые вопросы;
- ссориться и спорить, особенно с пожилыми;
- давать чужим людям комнатные растения;
- носить одежду темных цветов;
Народные приметы:
- жаркий, но влажный день — к долгим дождям;
- домашние животные часто нюхают воздух — к осадкам;
- днем солнце светит — к мягкой зиме.