«Не выбрасывайте фантик — он наделен суперсилой»: как расхламить комнату ребенка перед учебным годом

— Был случай, когда подросток сам обратился за помощью. Мы с ее мамой организовывали хранение в кладовой, а в этот момент зашла дочь-подросток и стала активно интересоваться процессом. Через неделю мы работали в ее рабочей зоне. Она была очень вдохновлена, расставалась с тем, что не нравится, руководила процессом, работа кипела. Результат был потрясающий. И девчонка счастлива, что ее комната такая, как она хочет, все красиво и удобно. И мама счастлива: в комнате долгожданный порядок, без ссор, как это было при их совместных попытках.