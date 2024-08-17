«Не выбрасывайте фантик — он наделен суперсилой»: как расхламить комнату ребенка перед учебным годом

До начала учебного года всего ничего — пока одни родители подбирают школьную форму и принадлежности, другие размышляют о том, где и как все это хранить. Да так, чтобы ребенок не растерял вещи в своей собственной комнате. Вместе с организатором пространства Юлией Ракитиной из Магнитогорска мы собрали удобную инструкцию, которая поможет разложить вещи по полочкам и научит ребят поддерживать в детской порядок самостоятельно.
За помощью в организации пространства к специалисту часто обращаются семьи с детьми. И даже если изначально запрос не касался детской, внимание рано или поздно, ей приходится уделить. Некоторые ребята даже сами предлагают заняться порядком в собственных апартаментах:
— Был случай, когда подросток сам обратился за помощью. Мы с ее мамой организовывали хранение в кладовой, а в этот момент зашла дочь-подросток и стала активно интересоваться процессом. Через неделю мы работали в ее рабочей зоне. Она была очень вдохновлена, расставалась с тем, что не нравится, руководила процессом, работа кипела. Результат был потрясающий. И девчонка счастлива, что ее комната такая, как она хочет, все красиво и удобно. И мама счастлива: в комнате долгожданный порядок, без ссор, как это было при их совместных попытках.
Избавляемся от хлама вместе
Школьный возраст — про осознанность и становление личных границ. Когда ребенок понимает, что его, а что чужое, что нравится, а что нет. В этом и таится главная опасность в попытках взрослых самостоятельно разобраться с порядком в комнате школьника. То, что родителю покажется «мусором» или чем-то ненужным, может оказаться самым ценным и дорогим для ребенка. Не важно, фантик это от любимой конфеты, или обычная картонная коробка.
— Ребенок — полноценный хозяин своей комнаты. Соответственно, организацию пространства детской, где ребенок старше 5 лет, следует проводить только вместе с ним, — настаивает специалист.
Если вещей мало, все они считаются нужными, то от них можно не избавляться. Если же вещей больше, чем предусмотренных мест хранения, что-то потеряло свою актуальность — например, школьник попросту вырос из этого или потерял к чему-то интерес, то стоит провести анализ:
— Рекомендую родителям спрашивать у ребенка мнение по каждой мелочи. Это не только укрепит между родителем и ребенком доверительные отношения, но и ребенок почувствует, что его мнение важно, ценно, что его слышат.
Если школьник не хочет избавляться от чего-то, необходимо понять, в чем причина. Возможно, вещь памятна для него, есть привязанность, она наделена какой-то «суперсилой» или служит талисманом. Биться с этим не стоит, советует специалист. Лучше отложить до следующего раза, а пока услышать мнение и предложить для этой вещи варианты хранения, которые устроят обоих.
— Есть другая крайность — когда мама не хочет избавляться от вещи, а ребенку она не нужна и он готов с ней легко расстаться. В таком случае, мама может забрать вещь себе, найти ей место в другой зоне дома.
Ненужные вещи можно продавать на сайтах объявлений, через социальные сети, отдавать нуждающимся, размещая информацию в специальных группах, или передавать на благотворительность. Например, в магнитогорском Центре поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы» всегда рады детской посуде, одежде и обуви. Также вещи можно оставить в специальных контейнерах благотворительного проекта «Вещеворот». Ветошь отправится на переработку, а хорошая одежда будет передана тем, кому она необходима.
Ищем оптимальные места для хранения
Помимо необходимой мебели: стола и стула, подходящих под рост ребенка, шкафа или комода для одежды, в комнате школьника обязательно нужно предусмотреть место для хранения принадлежностей:
— Должно быть место для портфеля, место для ношеной одежды — это может быть свободная полка, выдвижной ящик, крючок, корзина. И, конечно, место для хранения учебных материалов.
Юлия признается, в школьные годы ей самой не хватало крючка для рюкзака на стенке стола, полок для тетрадей и учебников, которые бы располагались на расстоянии вытянутой руки, а также ящичков, в которых бы хранились вещи по категориям — это бы облегчило сборы на творческие занятия. Перечисленное актуально и для нынешних школьников, поэтому специалист рекомендует взять совет на заметку.
Зонируем пространство
В детской комнате школьника любого возраста есть место игрушкам. У учеников младших классов их обычно больше и они могут занимать много места:
— В таком случае необходимо разделить рабочую зону и зону хранения игрушек. В идеале они должны находиться за спиной ребенка во время выполнения уроков, особенно, если он легко отвлекается, неусидчив, только пошел в первый класс, — говорит Юлия Ракитина.
Лучше всего убирать игрушки в шкафы, комоды или непрозрачные органайзеры с маркировкой, но это вовсе не означает, что спрятать нужно все. Любимого супергероя или котика, который вдохновляет во время выполнения домашнего задания, можно держать на виду.
Делаем комнату безопасной
Родители в погоне за красивой и убранной комнатой ребенка нередко забывают об ее безопасности. Вместо того, чтобы убирать тяжелые коробки наверх, лучше держать их внизу. Иначе травм не избежать:
— Опасно ребенку на стуле доставать тяжести, да еще и сверху. Обязательно проверьте, закреплены ли полки на стеллажах и в шкафу с одеждой. Дети любят лазить, ухватившись за полку, которая «едет», и могут упасть, обронить на себя вещи, а то и весь шкаф.
Вся мебель в комнате ребенка должна быть прикреплена к стенам. Это касается и тумбочек с выдвижными ящиками, в которых находятся тетради и учебники. Ведь они могут упасть прямо на ноги школьнику. Стеклянных дверей в комнате вовсе лучше избегать — их легко разбить и пораниться.