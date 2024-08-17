Без вахты: аналитики рассказали, кого ищут в Иркутске на зарплату в 100 и 200 тысяч рублей

На «севера» поедет не каждый, а зарабатывать приличные деньги хочется. Можно ли получать от 100 тысяч рублей в месяц, не выбираясь из родного города? Судя по данным hh.ru, это вполне реально. Среди всех «дорогих» вакансий, открытых в нашем регионе в июле, почти половина — это не вахта. Удивительно, ведь Приангарье тем и славится, что здесь находятся крупные производства, где всегда требуются грамотные специалисты и умелые рабочие руки. Но, впрочем, они необходимы везде.
— Вахтовые вакансии по-прежнему предлагают более высокий доход, чем за аналогичную работу «дома», иногда он может отличаться на 50−100%. Однако рост зарплат, спровоцированный кадровым дефицитом, приводит к выравниванию ситуации, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.
Аналитики говорят, что хорошо вознаграждать за труд готовы, например, менеджеров по продажам и работе с клиентами, водителей, врачей, строителей и не только. И никуда уезжать для этого не требуется.
Кому и сколько обещают платить в Иркутске:
— Автомеханик или автослесарь СТО — от 80 до 140 тысяч.
— Начальник отдела продаж в компанию по поставкам инженерного оборудования — от 100 до 160 тысяч.
— Логист в проектно-строительную компанию — от 100 до 150 тысяч.
— Менеджер отдела продаж на предприятие, где строят инфраструктуру для добывающей отрасли — от 120 до 200 тысяч.
— Инженер-проектировщик систем электроснабжения — от 120 тысяч.
— Менеджер по логистике в международную транспортную компанию — от 100 тысяч рублей.
В цене остаются, по-прежнему, рабочие профессии. Обладатель таковой может иметь доход даже побольше, чем топ-менеджер.
КОНКРЕТНО
Топ-3 регионов Сибири по зарплатам.
Привел очередную статистику и Иркутскстат.
— Средняя зарплата в мае в Приангарье составила 88511 рублей, выше только в Красноярском крае — 94080 рублей, — поделились аналитики.
На третьем месте Томская область — 79843 рублей. А Новосибирская с цифрами в 72748 рублей оказалась лишь на пятом месте, уступив Республике Тыва и Кемеровской области.
Интересно и то, что у нас, по данным аналитиков на конец мая, самая низкая напряженность на рынке труда. На 100 вакансий приходилось 19 резюме. Столько же — в Кузбассе, по 20 — в Новосибирске и Красноярске, а вот самая высокая конкуренция за место в Республике Алтай и в Тыве — по 94 и 419 соискателей на сотню предложений от работодателей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Необычные вакансии
Нестандартные способы прокормить себя тоже имеются.
Например, в Иркутске в банк требуется бизнес-советник. Платить обещают от 95 тысяч рублей до вычета налогов. Чем заниматься? Развивать отношения с корпоративными партнерами, повышать уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, заниматься продажами. Нужен соответствующий опыт работы и навыки проведения переговоров на уровне первых лиц компании.
Аэродромный рабочий нужен в Братске — из названия вакансии уже ясно, чем нужно будет заниматься.
В Усолье-Сибирском ищут человека, который за 51 тысячу в месяц станет «оператором по затариванию и зашивке таблетированной соли». Как это понимать? Нужно будет готовить мешки, которые заполнят солью, а затем их прошивать. В качестве плюшек указан активный отдых: лазертаг, турслет, экскурсии, концерты.