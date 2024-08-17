Без вахты: аналитики рассказали, кого ищут в Иркутске на зарплату в 100 и 200 тысяч рублей

На «севера» поедет не каждый, а зарабатывать приличные деньги хочется. Можно ли получать от 100 тысяч рублей в месяц, не выбираясь из родного города? Судя по данным hh.ru, это вполне реально. Среди всех «дорогих» вакансий, открытых в нашем регионе в июле, почти половина — это не вахта. Удивительно, ведь Приангарье тем и славится, что здесь находятся крупные производства, где всегда требуются грамотные специалисты и умелые рабочие руки. Но, впрочем, они необходимы везде.