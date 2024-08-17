Студенты могут стать изобретателями и получить миллион

Например, студент Иван Андриенко представил мобильное приложение WorkoutApp для физических тренировок. Иван работал несколько месяцев, создавая дизайн, изучая лучшие практики и успешно адаптируя их. Для пользователей доступны готовые тренировки, из которых каждый может выбрать подходящую, затем отслеживать свой прогресс через специальный дневник и получать консультации от профессионального тренера. Это делает приложение полноценным инструментом для поддержания здоровья и формы.