ТАСС: В деле о покушении на Захара Прилепина появился еще один подозреваемый

Сотрудники Следственного комитета РФ выявили сообщника украинского диверсанта Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что второй фигурант уже объявлен в розыск.
По словам собеседника агентства, следствие продолжает выяснять роль и степень участия каждого, кто был причастен к покушению на писателя. При этом материалы дела Пермякова выделены в отдельное производство.
Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено в мае прошлого года в Нижегородской области. По версии следствия, Пермяков взорвал машину с писателем. Прилепин получил ранения, его водитель погиб.
Позже Пермяков дал признательные показания и рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.