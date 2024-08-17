Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: В деле о покушении на Захара Прилепина появился еще один подозреваемый

Источник: Российская газета

Сотрудники Следственного комитета РФ выявили сообщника украинского диверсанта Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что второй фигурант уже объявлен в розыск.

По словам собеседника агентства, следствие продолжает выяснять роль и степень участия каждого, кто был причастен к покушению на писателя. При этом материалы дела Пермякова выделены в отдельное производство.

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено в мае прошлого года в Нижегородской области. По версии следствия, Пермяков взорвал машину с писателем. Прилепин получил ранения, его водитель погиб.

Позже Пермяков дал признательные показания и рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.