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Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Омске

Вместе с сухой погодой в регион придёт похолодание.

Сейчас в Олбани: +22° 5 м/с 78% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Om1 Омск

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области на ближайшие несколько дней. В эти выходные погода по-прежнему будет формироваться в циркуляции циклона, который уже теряет свою силу и постепенно смещается на северо-восток.

Температура воздуха немного понизится. В ночные часы синоптики прогнозируют +8… +13 градусов, днём от +18 до +23.

В начале следующей недели, 19 августа, Омская область окажется в поле пониженного атмосферного давления. Дожди ожидаются лишь местами и будут распространяться по территории Омской области неравномерно.

Впрочем, на сайте Gismeteo прогноз на следующую неделю в Омской области менее оптимистичен. Там прогнозируется всего один день без дождей, в среду, 21 августа, и обильные осадки вплоть до конца августа.