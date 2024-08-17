Синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Омске

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области на ближайшие несколько дней. В эти выходные погода по-прежнему будет формироваться в циркуляции циклона, который уже теряет свою силу и постепенно смещается на северо-восток.
Температура воздуха немного понизится. В ночные часы синоптики прогнозируют +8… +13 градусов, днём от +18 до +23.
В начале следующей недели, 19 августа, Омская область окажется в поле пониженного атмосферного давления. Дожди ожидаются лишь местами и будут распространяться по территории Омской области неравномерно.
Впрочем, на сайте Gismeteo прогноз на следующую неделю в Омской области менее оптимистичен. Там прогнозируется всего один день без дождей, в среду, 21 августа, и обильные осадки вплоть до конца августа.