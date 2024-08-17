Дмитрий Демешин выслушал «горькую правду» о жизни нижнеамурцев

— Это значит, что будут отремонтированы все мосты в 2025—2026 годах. Также в 2025 году будет сделан участок дороги с 20-го по 40-й километр в твердом покрытии. И на следующий год проектируется капитальный ремонт участка с 40-го по 60-й километр, он войдет в 2026 год. В границах населенных пунктов вся дорога будет сделана в асфальтовом покрытии, остальные участки — грунтового типа, — сообщила зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.