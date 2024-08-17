Дмитрий Демешин выслушал «горькую правду» о жизни нижнеамурцев

В завершение своей рабочей поездки в Николаевский район, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с местными жителями. Общение продолжалось почти три часа, за которые жители успели поделиться многочисленными вопросами и претензиями к власти. Врио губернатора, признавая наличие проблем, подчеркнул, что уже ознакомился с ними, посетив ключевые объекты района, и дал соответствующие поручения для их решения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-служба правительства края.
Особое внимание жители уделили транспортному сообщению, как воздушному, так и речному. В числе актуальных проблем — аварийное состояние плавсредств, затрудняющее передвижение жителей Пуирского и Нижнепронгенского сельских поселений в районный центр. Демешин заверил, что вопрос взят на контроль и будет решаться, добавив, что в перспективе необходимо «возрождать гражданскую судостроительную отрасль в Хабаровском крае».
— И мы нуждаемся, чтобы вы нам нарезали задачи. Власть должна работать для людей — и будет работать так, — заявил Дмитрий Демешин.
Другой волнующий вопрос — состояние мостов и дорог. В ближайшей перспективе планируется реконструкция переправ через реки Половинка и Верхняя Патха, а также устройство освещения, тротуаров и автобусных остановок. Помимо этого нижнеамурцам сообщили, что краевая дорога Селихино-Николаевск вошла в опорную дорожную сеть страны — это те дороги, которые должны привести в нормативное состояние к 2030 году.
— Это значит, что будут отремонтированы все мосты в 2025—2026 годах. Также в 2025 году будет сделан участок дороги с 20-го по 40-й километр в твердом покрытии. И на следующий год проектируется капитальный ремонт участка с 40-го по 60-й километр, он войдет в 2026 год. В границах населенных пунктов вся дорога будет сделана в асфальтовом покрытии, остальные участки — грунтового типа, — сообщила зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Жители также подняли вопрос о состоянии жилого фонда. Демешин дал поручение главе района снести ряд аварийных бараков, не представляющих безопасности для жизни людей. Отдельное внимание уделили достройке пятиэтажного дома на улице Орлова. Как заверил Демешин, дом уже достроен, документы получены, и квартиры скоро будут распределены.
По окончанию встречи глава региона отметил, что в Николаевском районе еще много проблем, но власти готовы взаимодействовать с жителями и работать над их решением.
— Уверен, что совместными усилиями нам удастся добиться положительных изменений и улучшить качество жизни в Николаевском районе, — резюмировал глава Хабаровского края.