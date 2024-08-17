Сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане

Жительница Астаны Асем Курмангалиева готовит к 1 сентября двоих детей, мальчика и девочку, оба идут в 5-й класс. Женщина ежегодно составляет смету затрат на школьную подготовку.
— Вместе с рюкзаком канцтовары выходят на 15−16 тысяч тенге на одного ребенка. Тетради стоят по-разному, где-то — 5 тенге, где-то — 50 тенге, приходится искать подешевле. Рюкзаки — от 6 тысяч тенге. Дети, чем старше становятся, тем чаще просят обновлять принадлежности.
По ее словам, в этом году цены на канцтовары остались примерно на уровне прошлого года, однако школьная форма заметно подорожала.
— Один комплект формы на ребенка, мальчика и девочку, стоит от 25 тысяч тенге. Входит рубашка, юбка, брюки. Цены на одежду действительно выросли, на 5−6 тысяч тенге точно.
Продавцы, закупающие школьную одежду в Турции, также подтверждают рост цен и связывают это с изменениями курса доллара.
— Цены немного поднялись, так как курс доллара также вырос, что в Стамбуле, что у нас. Но мы стараемся их делать доступными, так как бывает в семье несколько детей, и родителям тяжело, поэтому предоставляем хорошие скидки. Цены выросли максимум на 2 тысячи тенге. Часто к нам в магазин приходят и одевают ребенка на 50 тысяч, в таких случаях мы бесплатно дарим детям рюкзаки.
Однако, по ее словам, в этом году школьная обувь стоит гораздо дешевле. Кожаные туфли, например, можно приобрести за 15−18 тысяч тенге.
Другой продавец, Наталья Мельникова, также закупающая школьную одежду в Турции, отмечает, что сделала закупку еще в мае, когда товар стоил дешевле, поэтому в этом году повысила цены лишь на 500−1000 тенге.
— Я бы сказала, что цены не сильно меняются, если закупать заранее. Я, например, это делаю еще летом, иногда в мае. Тогда еще был нормальный доллар. У меня цены поднялись на 500−1000 тг на определенные вещи. Например, в прошлом году рубашки были по 6 тысяч тенге, а в этом году — 6,5 тысячи тенге. Но те, кто, возможно, закупал ближе к сентябрю, у них еще дороже оказались. Потому что мы зависим от доллара.
В свою очередь, продавец-консультант Елена Кирьякова, представляющая на выставке школьную форму казахстанского производства, заявила, что ее компания не поднимала цены в этом году. Самыми частыми их покупателями являются родители первоклассников, которые, по ее словам, подходят к выбору школьной формы для ребенка с особым трепетом и вниманием. На полноценный комплект одежды тратится около 38 тысяч тенге.
— Для того, чтобы собрать первоклассницу в школу, покупаем юбку — 9600 тенге, жилетку — 9600 тенге, бомбер — 12 900 тенге, галстук — 1300 тенге и рубашку — 4500 тенге. Итого выходит 37 900 тг. У нас чаще всего покупают одежду для первоклассников, потому что родители очень трепетно относятся к этому моменту.
Отечественный производитель также предоставляет скидку в 20% для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, а также для тех, кто одевает троих и более детей. В этом году 20% скидку также могут получить пострадавшие от паводков.
Стоит отметить, что на ярмарке «Kids EXPO. Балалар элемі», проводимой при поддержке акимата столицы, 40 школьникам из малообеспеченных семей бесплатно выдали рюкзаки. Среди них был и сын астанчанки Рахии Нурлыбаевой, которая воспитывает еще двоих детей. По ее словам, на подготовку одного ребенка к школе уходит около 60 тысяч тенге, включая школьную форму и учебные принадлежности. На троих детей ежегодно тратится около 150−160 тысяч тенге.
Еще одна жительница Астаны Куралай Ильясова отмечает, что каждый год тратит около 100 тысяч тенге на сборы своего ребенка к школе.
Напомним, что с 1 по 31 августа на разных локациях Астаны проходят школьные ярмарки.
Места их проведения:
- ТД «Аймақтау» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 9:00 до 20:00;
- ТД «Тұлпар» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 10:00 до 21:00;
- Супермаркет «Magnum» (пр. Туран, 55Д) с 3 августа по 1 сентября, работает круглосуточно;
- Супермаркет «Анвар» (пр. Туран, 45) с 3 августа по 1 сентября, время работы с 9:00 до 22:00;
- ТД «Тумар» (ул. Сыганак, 1Б) с 1 августа по 15 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
- ТРЦ «Сарыарка» (пр. Туран, 24) — с 15 августа по 1 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
- ТЦ «Рахмет» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТЦ «Джафар» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10.00 до 20:00;
- ТРЦ «Көктал» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТЦ «Асем» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТРЦ «Astana Mall» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00;
- ТРЦ «Аружан» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10:00 до 17.00.