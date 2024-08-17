Сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане

— Я бы сказала, что цены не сильно меняются, если закупать заранее. Я, например, это делаю еще летом, иногда в мае. Тогда еще был нормальный доллар. У меня цены поднялись на 500−1000 тг на определенные вещи. Например, в прошлом году рубашки были по 6 тысяч тенге, а в этом году — 6,5 тысячи тенге. Но те, кто, возможно, закупал ближе к сентябрю, у них еще дороже оказались. Потому что мы зависим от доллара.