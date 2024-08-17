Выставка авиатехники в честь Дня воздушного флота России пройдет в Иркутске

18 августа жителей и гостей города Иркутска приглашают на выставку авиационной техники, посвященную Дню воздушного флота России. С 10:00 до 14:00 часов гости смогут побывать и сфотографироваться в кабинах вертолета Ми-8, а также самолетов Ту-154, Ан-24 и Ил-76. Все машины — учебные, на них отрабатывают навыки будущие радиоинженеры, авиамеханики и бортпроводники, студенты университета гражданской авиации, отмечают организаторы мероприятия.