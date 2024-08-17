Выставка авиатехники в честь Дня воздушного флота России пройдет в Иркутске

18 августа жителей и гостей города Иркутска приглашают на выставку авиационной техники, посвященную Дню воздушного флота России. С 10:00 до 14:00 часов гости смогут побывать и сфотографироваться в кабинах вертолета Ми-8, а также самолетов Ту-154, Ан-24 и Ил-76. Все машины — учебные, на них отрабатывают навыки будущие радиоинженеры, авиамеханики и бортпроводники, студенты университета гражданской авиации, отмечают организаторы мероприятия.
— Преподаватели Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации проведут детские мастер-классы по темам: «Основы пайки»; «Сборка электрических цепей»; «Электрические измерительные приборы»; «Виртуальное пилотирование»; «Пилотирование дронов»; «Аэродинамика крыла»; «Исследование структуры металлов»; «Занимательная радиоэлектроника»; «Навигация БАС», — рассказали на сайте вуза.
Участие в выставке и мастер-классах абсолютно бесплатно. Все мероприятия состоятся в районе грузового аэропорта на учебном аэродроме (рядом с грузовым аэропортом). Однако иркутян просят заранее пройти простую регистрацию по специальной форме на сайте МГТУ ГА.