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Акция «Фасадник» пройдет в Иркутске 17 и 18 августа

В порядок приведут восемь усадеб.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске проходит традиционная акция «Фасадник». Волонтеры вышли на улицы города сегодня, 17 августа, а также продолжат работы в воскресенье.

Известно, что в этом году изменится внешний облик восьми объектов в историческом центре столицы Приангарья. В том числе доходный дом на улице Урицкого, усадьба и жилой дом на Марата, особняк на Чехова, а также усадьбы и дома на улицах Декабрьских Событий, Свердлова и Богдана Хмельницкого.

К слову, присоединиться к волонтерам могут все желающие. Так как регистрация окончена, их имена внесут в резервный список на случай нехватки людей.

Напомним, 18 августа жителей и гостей города Иркутска приглашают на выставку авиационной техники, посвященную Дню воздушного флота России.