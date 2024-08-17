В Усть-Илимске простились с гранатометчиком Павлом Авхадиевым

В Иркутской области в последний путь проводили военного-участника специальной военной операции Павла Ирековича Авхадиева. 37-летний мужчина служил гранатометчиком. Об этом в соцсетях сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина.
— Он до конца и с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны, будучи верным воинской присяге, — рассказала о земляке градоначальница, выразив глубокие соболезнования семье и близким героя.
Церемония прощания прошла на малой родине бойца, в Усть-Илимске.
Напомним, жительница Иркутской области проводила супруга и двух сыновей в зону специальной военной операции. Корреспонденту КП-Иркутск женщина рассказала. как ей удается переживать разлуку.