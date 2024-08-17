Не хуже, чем в городе. Башкирия привлекает профессионалов для работы на селе

Сегодня в Башкирии порядка 1,5 млн человек — более трети населения региона, живут и трудятся на селе. Сельские труженики решают важнейшую задачу обеспечения продовольственной безопасности страны, а АПК является одним из флагманов развития нашей экономики. Именно на селе сохраняется и развивается культура народа, село дает потенциал для укрепления традиционных ценностей. Между тем, сельчане нуждаются в комфортных условиях для жизни и развития, здесь нужны не только хозяйственники, но и педагоги, медики, работники культуры, тренеры, наставники молодежи. В Башкирии уделяется серьезное внимание привлечению профессионалов в разных областях для работы в сельской местности. Подробности — в материале «Башинформа».
Поддержка по многим направлениям
Глава Башкирии не раз подчеркивал важность создания благоприятных условий для всех жителей республики, особенно сельчан.
«Важно, чтобы в республике жилось хорошо, в том числе и в сёлах. Поэтому мы планомерно строим спортивные объекты, дома культуры, благоустраиваем общественные пространства — создаем инфраструктуру, чтобы вы могли достойно трудиться, полноценно жить, создавать семьи, растить детей», — сказал Радий Хабиров, выступая на встрече с уфимскими школьниками и студентами колледжей Зауралья в январе 2024 года.
Вот лишь некоторые примеры, показывающие как идет эта работа. Башкирия активно участвует в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. За 4 года ее реализации построено 41,7 тыс. кв. м жилья, реализовано 192 проекта благоустройства. На селе строятся новые школы, детсады, больницы и ФАПы, детские площадки и спортивные комплексы, идет газификация, благоустраиваются общественные пространства. Однако это лишь часть дела, ведь важно наполнить объекты инфраструктуры грамотными, квалифицированными специалистами, создать для профессионалов, готовых ехать на село, условия не хуже городских.
С этой целью в Башкирии создан целый комплекс мер социальной поддержки для специалистов государственных и муниципальных учреждений, живущих в сельской местности, в том числе в рабочих поселках. Меры поддержки предусмотрены для педагогических, медицинских и фармацевтических работников, специалистов в области культуры и искусства, социальных работников, а также специалистов в области физической культуры и спорта.
В Башкирии успешно реализуются федеральные и республиканские программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Сельский тренер», «Земский работник культуры», ставшие важным механизмом поддержки сельских специалистов. Благодаря господдержке у них появляется хороший стимул работать в родных селах и заниматься любимым делом.
Трудитесь на здоровье
Параллельно с масштабной модернизацией первичного звена здравоохранения, в Башкирии создают привлекательные условия для привлечения в сельскую местность специалистов-медиков. Так, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике успешно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению, особенно жителям отдаленных районов республики. Благодаря реализации программ в Башкирии удалось привлечь на село более 3 тыс. специалистов.
По этим программам врачи получают 1 млн рублей за трудоустройство на селе (в отдаленных районах −1,5 млн рублей), а средний медперсонал — 500 тыс. рублей (в отдаленных районах — 750 тыс.).
В 2023 году в Башкирии по программе «Земский доктор» выплаты получили 81 врач и 48 средних медработников. Общая сумма средств составила 144, 5 млн рублей. Помимо выплат по программе «Земский доктор», 33 фельдшера (акушерки) получили в 2023 году поддержку по программе «Земский фельдшер» на общую сумму 16,5 млн рублей.
Воспользовавшись возможностями, предоставляемыми республиканской программой «Врачи для малых медицинских организаций», в Башкирию едут медработники из других регионов. Так, в Калтасинскую ЦРБ приехала работать из Крыма семья врачей Астапенковых из Крыма. Александр Владимирович и его супруга Дарья Андреевна трудятся в Башкирии участковыми врачами-терапевтами. На родину вернулась семья Муллагалиевых: глава семьи Роберт Ильдусович — дерматовенеролог, а его жена Светлана Равиловна — врач ультразвуковой диагностики. Участники программы, отправляющиеся работать на село, в медучреждения, к которым прикреплено менее 25 тыс. человек, получают по 3 млн рублей.
В 2024 году поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на общую сумму 144,5 млн рублей получат еще 129 медработников Башкирии — 33 врача и 46 фельдшеров (акушерок).
Востребованы на селе не только хорошие врачи и медсестры, но и грамотные, любящие детей и свою профессию, педагоги. С целью их поддержки, в 2020 году стартовала федеральная программа «Земский учитель». Кстати, за год до этого, в 2019 году в Башкирии, по поручению Главы республики было учреждено 100 грантов для молодых сельских учителей в размере 690 тыс. рублей каждый. С 2023 года (Год педагога и наставника) количество грантов увеличили до 150.
По программе «Земский учитель» педагоги, приехавшие работать на село, могут единовременно получить 1 млн рублей. За четыре года реализации программы в Башкирии 150 учителей переехали в сельские населённые пункты, посёлки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек и получили соответствующие выплаты. По условиям программы они должны проработать в сельской местности не менее 5 лет.
Востребованы культура и спорт
В Башкирии молодые спортивные тренеры, которые планируют обучать будущих чемпионов из сел и небольших городов, тоже могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Это предусматривает созданная по инициативе Радия Хабирова в 2020 году программа «Сельский тренер».
Подобный проект Башкирия внедрила первой в России и сегодня он признан одной из лучших практик. В данный момент «Сельский тренер» действует в более чем 25 регионах страны. Выплаты идут на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома, покупку машины, а также погашение ипотеки и обучение. Главное условие — специалист должен проработать в сельской местности 5 лет.
Только в прошлом году выплаты предоставили 55 наставникам из Агидели и Кумертау, Абзелиловского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Ишимбайского, Куюргазинского, Туймазинского, Уфимского и Янаульского районов по 25 видам спорта. Всего же за 4 года средства получили 176 тренеров на общую сумму 134,8 млн рублей.
Преподаватель самбо из туймазинской спортшколы № 1 Елена Абдуллина решила связать свою профессиональную жизнь со спортом еще в детстве — с 8 лет начала заниматься в секциях. Заявку на участие в программе «Сельский тренер» она подала в 2023 году, и сейчас обучает боевому искусству группу в которой порядка 80 ребят.
«У меня занимаются дети от 7 лет, а самым старшим по 17. Конечно, бывает непросто, ведь к каждому нужен индивидуальный подход. Здесь не только спортсменом нужно быть, но и психологом, знать все их проблемы. Работать с детьми мне нравится, колоссальное удовольствие видеть, как они занимают призовые места в различных соревнованиях. Вот недавно мальчик на первенство России отбор прошел, в октябре честь республики будет защищать», — рассказала Елена.
В селе Михайловка под Уфой ребята любят играть в хоккей. Их тренирует Арсен Ахметов — воспитанник ХК «Салават Юлаев». Также он играл за Оренбург, Нижний Новгород, Мурманск. Сегодня хоккейная команда «Легион», которую он тренирует, единственная, кто защищает честь Уфимского района.
«Сам я из Уфы, в свое время меня пригласили обучать местных ребят. А в прошлом году я стал участником программы “Сельский тренер”. Во время тренировок применяю свой спортивный опыт, конечно же, с учетом, что мои подопечные еще совсем юные. Я и сам продолжаю играть во взрослых командах, думаю, это помогает мне находить общий язык с моими воспитанниками. В прошлом году на республиканском турнире “Золотая шайба” мы заняли 1 место. В финале всероссийских соревнований “Золотая шайба” среди сельских команд и малых городов России, где большинство игроков были из числа михайловцев, мы защищали честь Башкирии. Тогда мы попали в число сильнейших регионов и заняли 4 место», — говорит Арсен Ахметов.
В 2025 году в России заработает программа «Земский работник культуры». Программа действительно важная и нужная, в Башкирии она стартовала еще в сентябре 2021 года. Ее цель — привлечь в небольшие города и сёла культработников, повысить престиж их профессии и решить проблему дефицита кадров. В 2021 году из бюджета республики на реализацию программы направили 30 млн рублей. Выплаты по 500 тыс. рублей получили 60 работников из 49 городов и районов. За счет этих средств 27 человек внесли первоначальный взнос за квартиру или дом, частично или полностью погасили ипотечные кредиты, запланировали ремонт, а 17 — приобрели строительные материалы для постройки дома.
Всего же за 3 года реализации программы, жилищные условия улучшили 120 специалистов культуры. На эти цели направили 75 млн рублей. С 2024 года ежегодно господдержка будет ежегодно предоставляться 30 профессионалам из государственных и муниципальных культурных учреждений, а также педагогам из учреждений дополнительного образования в области культуры, включая детские школы искусств, музыкальные, художественные и хореографические школы. Единовременная компенсационная выплата составляет 1 млн рублей.