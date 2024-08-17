Не хуже, чем в городе. Башкирия привлекает профессионалов для работы на селе

«Сам я из Уфы, в свое время меня пригласили обучать местных ребят. А в прошлом году я стал участником программы “Сельский тренер”. Во время тренировок применяю свой спортивный опыт, конечно же, с учетом, что мои подопечные еще совсем юные. Я и сам продолжаю играть во взрослых командах, думаю, это помогает мне находить общий язык с моими воспитанниками. В прошлом году на республиканском турнире “Золотая шайба” мы заняли 1 место. В финале всероссийских соревнований “Золотая шайба” среди сельских команд и малых городов России, где большинство игроков были из числа михайловцев, мы защищали честь Башкирии. Тогда мы попали в число сильнейших регионов и заняли 4 место», — говорит Арсен Ахметов.