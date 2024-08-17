Ученые рассказали об опасных залежах ртути в Арктике

Они подсчитали, что ртуть представляет угрозу как окружающей среде, так и здоровью 5 млн человек, проживающих в арктической зоне. При этом более 3 млн из них в данный момент проживают в районах, где к 2050 году вечная мерзлота должна полностью исчезнуть.