Полицейские экстренно доставили в больницу Иркутска укушенного собакой ребенка

— Ожидать приезда скорой помощи времени не было, и родители позвонили на телефон горячей линии, — рассказывают со слов женщины в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска. — Экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Иркутское’в составе старшего лейтенанта полиции Петра Гаврилова и лейтенанта полиции Егора Тютрина предложили свою помощь и в кратчайшие сроки, преодолев более 25 километров, доставили ребенка в Ивано-Матренинскую больницу.