Полицейские экстренно доставили в больницу Иркутска укушенного собакой ребенка

В Иркутске женщина поблагодарила инспекторов ГИБДД за помощь. Жительница Калининградской области рассказала, что вместе с семьей гостила у бабушки в Хомутово. Произошел несчастный случай: ее трехлетнюю дочку укусила домашняя собака. Напуганная мать вызвала медиков, но те предупредили, что из-за пробок приедут нескоро.
— Ожидать приезда скорой помощи времени не было, и родители позвонили на телефон горячей линии, — рассказывают со слов женщины в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска. — Экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Иркутское’в составе старшего лейтенанта полиции Петра Гаврилова и лейтенанта полиции Егора Тютрина предложили свою помощь и в кратчайшие сроки, преодолев более 25 километров, доставили ребенка в Ивано-Матренинскую больницу.
К счастью, малышка своевременно получила медицинскую помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Напомним, смертельное ДТП произошло днем 16 августа на автодороге «Киренск-Казачинское». Водитель и его семилетний сын погибли при столкновении с тягачом. Супруга погибшего и ее дочь в больнице.