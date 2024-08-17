В челябинской больнице открылся межрайонный центр для больных диабетом

На базе поликлиники городской больницы № 9 открылся межрайонный эндокринологический центр. Здесь будут лечить сахарный диабет и другие эндокринные заболевания у жителей Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска.
По данным регионального министерства здравоохранения, здесь работают три врача-эндокринолога, которые взаимодействуют с другими специалистами, такими как кардиолог, офтальмолог, невролог и травматолог.
Как сообщила заместитель главного врача по поликлинике городской клинической больницы № 9 Челябинска Татьяна Симонова, в поликлинике есть все необходимые условия для эффективной работы центра: комфортные помещения для приёма пациентов, собственная клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение с кабинетами компьютерной томографии и УЗИ.
Также на базе центра начала работу Школа для пациентов с сахарным диабетом. Чтобы получить лечение в центре, необходимо направление от участкового терапевта или других врачей-специалистов.