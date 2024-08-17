В челябинской больнице открылся межрайонный центр для больных диабетом

Как сообщила заместитель главного врача по поликлинике городской клинической больницы № 9 Челябинска Татьяна Симонова, в поликлинике есть все необходимые условия для эффективной работы центра: комфортные помещения для приёма пациентов, собственная клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение с кабинетами компьютерной томографии и УЗИ.