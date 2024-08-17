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В челябинской больнице открылся межрайонный центр для больных диабетом

Межрайонный эндокринологический центр начал работать в челябинской городской клинической больнице № 9.

Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области

На базе поликлиники городской больницы № 9 открылся межрайонный эндокринологический центр. Здесь будут лечить сахарный диабет и другие эндокринные заболевания у жителей Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска.

По данным регионального министерства здравоохранения, здесь работают три врача-эндокринолога, которые взаимодействуют с другими специалистами, такими как кардиолог, офтальмолог, невролог и травматолог.

Как сообщила заместитель главного врача по поликлинике городской клинической больницы № 9 Челябинска Татьяна Симонова, в поликлинике есть все необходимые условия для эффективной работы центра: комфортные помещения для приёма пациентов, собственная клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение с кабинетами компьютерной томографии и УЗИ.

Также на базе центра начала работу Школа для пациентов с сахарным диабетом. Чтобы получить лечение в центре, необходимо направление от участкового терапевта или других врачей-специалистов.

медицина