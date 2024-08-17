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До красноярского парка «Роев ручей» можно добраться на бесплатных шаттлах

17 и 18 августа в Красноярске запустили бесплатные автобусы в зоопарк.

Источник: Комсомольская правда

17 и 18 августа красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» отмечает свое 24-летие. В эти дни до зоопарка можно добраться на бесплатных шаттлах с 10:00 до 17:00.

Их запустили, чтобы минимизировать пробки в этом направлении и избавить красноярцев и гостей города, собирающихся на праздничные мероприятия в парке, от проблем с парковкой.

Автобусы начинают движение от парковки спортивного комплекса «Платинум Арена» по улице Свердловская и следуют до остановки общественного транспорта «Роев ручей» с интервалом один час.