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Мэр Уфы показал новую подсветку Монумента Дружбы

Уфа продолжает подготовку к празднованию 450-летнего юбилея.

Источник: Ратмир Мавлиев

В своем телеграм-канале глава столичной администрации Ратмир Мавлиев показал, как к празднику преобразился Монумент Дружбы. Там появилась новая подсветка, в цветах российского и башкирского флага.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что официальное празднование 450-летия состоится 31 августа. К юбилею города благоустраивают улицы, парки, скверы, строят спортивные сооружения, новые дороги и мосты. В числе юбилейных объектов и уникальный проект «Уфимское ожерелье» — более 70 км пешеходной велоэкотропы внутри города, которая не имеет аналогов в мире.