Мэр Уфы показал новую подсветку Монумента Дружбы

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что официальное празднование 450-летия состоится 31 августа. К юбилею города благоустраивают улицы, парки, скверы, строят спортивные сооружения, новые дороги и мосты. В числе юбилейных объектов и уникальный проект «Уфимское ожерелье» — более 70 км пешеходной велоэкотропы внутри города, которая не имеет аналогов в мире.