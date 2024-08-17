В Челябинске запустят временный автобус и изменят маршрут троллейбуса № 16

Автобус будет следовать по проспекту Победы, после уходить на улицу Горького, далее — на проспект Ленина, после чего продолжать своё движение по улице Рождественского и Копейскому шоссе. Всего на маршруте будут курсировать шесть машин большого класса. Они будут ходить с интервалом 11−15 минут.
— Первый рейс от Теплотехнического института — в 5:35, а от Харлова в 5:38 ежедневно, последний рейс от Теплотехнического института и от Харлова — в 22:20 ежедневно, — добавили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» показали схему движения нового автобуса.
Кроме того, изменится маршрут троллейбуса № 16. Если раньше он ходил в сторону Тракторозаводского района, то теперь с АМЗ он будет следовать по Свердловскому проспекту, уходить на Комсомольский проспект и завершать своё движение на улице Молдавской.
Также в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» отметили, что автобус КМ1, курсировавший между Теплотехническим институтом и ЧМК, завершит свою работу в воскресенье, 18 августа.