В Челябинске запустят временный автобус и изменят маршрут троллейбуса № 16

Автобус будет следовать по проспекту Победы, после уходить на улицу Горького, далее — на проспект Ленина, после чего продолжать своё движение по улице Рождественского и Копейскому шоссе. Всего на маршруте будут курсировать шесть машин большого класса. Они будут ходить с интервалом 11−15 минут.