Ветеринар Сироткина: ломота в суставах может указывать на лептоспироз

«Дело в том, что лечения от этого заболевания не существует. Стандартный инкубационный период у бешенства — две недели. Уже в течение первых суток — трех дней после укуса больного животного у человека может повышаться температура до 37,3ºС, возникает слабость, головная боль, возможна рвота. Кроме того, появляются апатия, тревожность, раздражительность. Во время болезни человек не может пить, есть и глотать слюну. В мире известно лишь о нескольких случаях излечения от развившегося бешенства, однако в большинстве случаев любые методы лечения оказываются неэффективными и способны лишь незначительно продлить время жизни человека», — отметила Платонова.