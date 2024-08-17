«Время нечисти»: новосибирцев предупредили о Суперлунии 20 августа

Астрономы предсказывают астрономическое явление, которое смогут увидеть новосибирцы. В ночь на вторник, 20 августа над городом нависнет большая луна.
Это явление называется Суперлунием. Во время вращения по своей орбите, Луна то приближается к Земле, то отдаляется. Максимально близкая к Земле точка называется перигеем. В этот момент Луна будет на треть ярче обычного и на 14% больше.
Иными словами, полнолуние будет очень ярким. Как сообщают астрономы, явление можно наблюдать в 21.26 по московскому времени 19 августа. В Новосибирске пика яркости Луна достигнет в половину второго ночи.
Это явление ещё называют «Голубой Луной». С Суперлунием связано много легенд и мифов. Оно повторяется примерно раз в 2,5 года. Считается, что в это время на охоту выходят маньяки, также в это время обостряется конфликтность.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал про то, что 18 августа новосибирцев ждёт очередная магнитная буря.