Лидер секты «Ветвь Давидова» Дэвид Кореш родился 65 лет назад

Неизвестно, кто начал стрелять первым, но в самом начале боя Кореш получил ранения в руку и живот. Давидянам удалось ранить одного агента, но остальные заняли позиции вокруг ранчо и начали обстрел окон, в то время как несколько штурмовых групп подбирались к стенам. Им удалось проникнуть внутрь, потеряв одного убитым и одного раненым. Агенты быстро нашли оружейную комнату, содержимое которой превзошло все ожидания. Прямо вокруг нее завязалась ожесточенная перестрелка: сектанты не боялись ближнего боя, хотя даже профессиональные военные не всегда готовы вести перестрелку на дистанции в несколько метров, когда вокруг регулярно падают убитые товарищи.