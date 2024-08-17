Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

По его словам, вернувшиеся с передовой военнослужащие отряда «Тигр» решили отправиться в Курскую область для помощи. Дополнительное формирование возглавил Ефремов.
«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой», — добавил Кожемяко.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что армия России поразила боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в приграничье Курской области. Зафиксировав координаты, российские артиллеристы нанесли удар по цели с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,86 тыс. военнослужащих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.