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Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов отправился в Курскую область вместе с военными, он примет участие в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 августа сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, вернувшиеся с передовой военнослужащие отряда «Тигр» решили отправиться в Курскую область для помощи. Дополнительное формирование возглавил Ефремов.

«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой», — добавил Кожемяко.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что армия России поразила боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в приграничье Курской области. Зафиксировав координаты, российские артиллеристы нанесли удар по цели с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,86 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.