Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов отправился в Курскую область вместе с военными, он примет участие в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 августа сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.