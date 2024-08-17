Под Уфой из-за подмыва грунта рухнула электроопора высоковольтной линии

«На совместной трассе высоковольтной линии дождями размыло опору. Опора упала вместе с проводами. Пока свет есть. Но это только пока. Мы еще не сообщали в Кармаскалинский РЭС. Сады будут обесточены. Есть еще опоры, которые имеют наклон. Желательно выехать из садов», — говорится в одном из сообщений, с которыми поделились с нами читатели.