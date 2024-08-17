Под Уфой из-за подмыва грунта рухнула электроопора высоковольтной линии

Под Уфой из-за дождей и подмыва грунта рухнула электроопора высоковольтной линии. От этой линии питаются несколько крупных СНТ.
Инцидент произошел недалеко от остановки «39 км» на трассе Уфа — Оренбург в Кармаскалинском районе. Администрация садовых товариществ рассылает садоводам, которые летом на постоянной основе живут в садовых домиках, предупреждения об отключении электричества.
«На совместной трассе высоковольтной линии дождями размыло опору. Опора упала вместе с проводами. Пока свет есть. Но это только пока. Мы еще не сообщали в Кармаскалинский РЭС. Сады будут обесточены. Есть еще опоры, которые имеют наклон. Желательно выехать из садов», — говорится в одном из сообщений, с которыми поделились с нами читатели.
Напомним, это не первый обвал грунта из-за обильных осадков этим летом. В Бурзянском районе произошел оползень, заваливший дорогу. А в Булгаково произошел провал грунтов и образовалась яма шириной 10 метров и глубиной в восемь метров.