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В Uzbekistan Airways рассказали о попытке кражи на борту их рейса. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На рейсе Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент — Куала-Лумпур произошла попытка кражи материальных ценностей пассажиров.

Источник: Podrobno.uz

По информации компании, инцидент произошел 15 августа на борту рейса HY553.

По прибытии самолета в Куала-Лумпур экипаж вызвал полицию и объявил об этом пассажирам на борту.

После тщательной проверки воздушного судна вместе с правоохранителями все похищенные вещи были найдены и возвращены. Подозреваемые иностранные граждане были задержаны и доставлены в полицию столицы Малайзии для дальнейшего расследования.

В Uzbekistan Airways отметили, что подобные инциденты случаются и на рейсах других авиакомпаний. В ответ на это компания выступает за жесткую борьбу с подобными инцидентами и проводит работу в этом направлении совместно с правоохранительными органами и миграционными властями стран назначения и наблюдения во время полета.

Благодаря профайлингу пассажиров перед рейсом компания может выявить заранее подозрительных личностей. По полученной информации экипаж ведет наблюдение за ними в течение полета.

Компания напомнила своим пассажирам, что авиакомпании не несут ответственности за ручную кладь и настоятельно рекомендует держать ценные вещи и денежные средства при себе.