В Uzbekistan Airways рассказали о попытке кражи на борту их рейса. Видео

В Uzbekistan Airways отметили, что подобные инциденты случаются и на рейсах других авиакомпаний. В ответ на это компания выступает за жесткую борьбу с подобными инцидентами и проводит работу в этом направлении совместно с правоохранительными органами и миграционными властями стран назначения и наблюдения во время полета.