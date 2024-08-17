В Uzbekistan Airways рассказали о попытке кражи на борту их рейса. Видео

По информации компании, инцидент произошел 15 августа на борту рейса HY553.
По прибытии самолета в Куала-Лумпур экипаж вызвал полицию и объявил об этом пассажирам на борту.
После тщательной проверки воздушного судна вместе с правоохранителями все похищенные вещи были найдены и возвращены. Подозреваемые иностранные граждане были задержаны и доставлены в полицию столицы Малайзии для дальнейшего расследования.
В Uzbekistan Airways отметили, что подобные инциденты случаются и на рейсах других авиакомпаний. В ответ на это компания выступает за жесткую борьбу с подобными инцидентами и проводит работу в этом направлении совместно с правоохранительными органами и миграционными властями стран назначения и наблюдения во время полета.
Благодаря профайлингу пассажиров перед рейсом компания может выявить заранее подозрительных личностей. По полученной информации экипаж ведет наблюдение за ними в течение полета.
Компания напомнила своим пассажирам, что авиакомпании не несут ответственности за ручную кладь и настоятельно рекомендует держать ценные вещи и денежные средства при себе.